Coronavirus, aumentano i contagi tra i più giovani e cresce la paura per il Ferragosto: in arrivo nuovi divieti anti-Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus, aumentano i contagi: scattano i divieti per il Ferragosto aumentano i casi di Coronavirus in Italia, mentre il Viminale guarda con preoccupazione alla notte di San Lorenzo e al Ferragosto, giorni in cui si rischiano assembramenti e quindi lo scoppio di nuovi focolai: ecco perché sindaci e governatori stanno già correndo ai ripari facendo scattare alcuni divieti. L’allarme è soprattutto tra i giovani, i più colpiti dal virus in questo momento e anche i meno propensi a indossare le mascherine o a rispettare le regole di distanziamento sociale. Gli ultimi numeri emersi dal consueto bollettino della Protezione Civile preoccupano non poco: 463 ... Leggi su tpi

