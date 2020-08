Coronavirus Atletico, sono Correa e Vrsaljko i due contagiati: negativi gli altri (Di lunedì 10 agosto 2020) Angel Correa e Sime Vrsaljko, questi i due giocatori dell'Atletico positivi al Coronavirus. Il club ha avuto l'autorizzazione a pubblicare i nomi e nel comunicato diffuso in tarda mattinata ha ... Leggi su gazzetta

Due calciatori dell’Atletico Madrid sono risultati positivi al test del tampone per il Covid-19. C’è anche un vecchio obiettivo del Milan. Brutte notizie in casa Atletico Madrid. Alla vigilia della pa ...Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di Champions League contro l’Atletico Madrid. Le sue parole. «Ho già detto che sarà importante avere pazienza ...