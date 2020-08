Coronavirus: Antonio Banderas positivo, “festeggerà” il compleanno in quarantena (Di lunedì 10 agosto 2020) L’attore spagnolo Antonio Banderas ha annunciato sui social di essere positivo al Coronavirus. L’attore compie oggi 60 anni e ha spiegato che li “festeggerà” in quarantena. L'articolo Coronavirus: Antonio Banderas positivo, “festeggerà” il compleanno in quarantena Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

