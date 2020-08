Coronavirus, anche l’Argentina supera l’Italia per numero di casi totali ma ha appena un settimo dei morti del nostro Paese [DATI] (Di martedì 11 agosto 2020) anche l’Argentina ha appena superato l’Italia nella triste classifica dei Paesi con il più alto numero di casi totali di Coronavirus: adesso l’Italia è 17ª con 250.825 casi totali, mentre l’Argentina è salita al 16° posto con 253.868 casi totali. Balza subito all’occhio, però, la clamorosa differenza del numero dei morti: 35.209 in Italia, appena 4.764 in Argentina. In Italia sono morte 582 persone ogni milione di abitanti, in Argentina appena 105 ogni milione di abitanti. L’Italia resta tra i Paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19: soltanto ... Leggi su meteoweb.eu

MedicalFactsIT : Coronavirus: la mascherina è un piccolo sacrificio necessario anche ad agosto #coronavirus #medicalfacts… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: come abbiamo visto nelle ultime settimane, il COVID attacca anche e più di prima i giovani. Stiamo r… - EURACTIVItalia : Le restrizioni dovute al #coronavirus hanno creato molti disagi agli europei, e soprattutto alle coppie che abitano… - angel_other : RT @GagliardoneS: Un amico in Croazia mi ha detto che coronavirus o meno, hanno fatto il PIENO di turisti. E non si è dimenticato di ringra… - zittononcisto : RT @GagliardoneS: Un amico in Croazia mi ha detto che coronavirus o meno, hanno fatto il PIENO di turisti. E non si è dimenticato di ringra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, grave aumento di casi a Cerignola. Scatta obbligo mascherine anche all'aperto l'Immediato Coronavirus, dall'isola di Pag a Corfù e Malta: la nuova rotta del contagio

ROMA Corfù in Grecia, Pag in Croazia, Malta: la mappa delle vacanze dei ragazzi che, a centinaia, sono tornati in Italia con il coronavirus è sorprendentemente sovrapponibile con quella delle nuove me ...

Coronavirus al centro estivo, positive anche due suore ed una maestra

L’unità di Crisi Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sugli ultimi casi di positività al covid-19 nella regione: “Nelle ultime 24 ore ci vengono segnalati dalle Asl ulteriori 2 casi di rientro da ...

ROMA Corfù in Grecia, Pag in Croazia, Malta: la mappa delle vacanze dei ragazzi che, a centinaia, sono tornati in Italia con il coronavirus è sorprendentemente sovrapponibile con quella delle nuove me ...L’unità di Crisi Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sugli ultimi casi di positività al covid-19 nella regione: “Nelle ultime 24 ore ci vengono segnalati dalle Asl ulteriori 2 casi di rientro da ...