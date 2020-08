Coronavirus, allo Spallanzani di Roma più di 3mila candidati per testare il vaccino (Di lunedì 10 agosto 2020) «Sono più di 3mila i candidati volontari» per il vaccino anti-Coronavirus che verrà testato allo Spallanzani di Roma. L’annuncio vene dato dal direttore sanitario dell’Istituto, Francesco Vaia. È la dimostrazione del «grande cuore degli italiani», dice Vaia all’Ansa. L’annuncio della partenza della sperimentazione sugli esseri umani per il vaccino made in Italy era stato dato il 7 agosto. Le visite di screening dei candidati e delle candidate sono state effettuate stamane allo Spallanzani. I test di screening verranno realizzati per tutto il corso dello studio e saranno utili a individuare le persone «idonee per ... Leggi su open.online

