Coronavirus, allarme contagiati dopo le vacanze: le mete più a rischio infezione. L’elenco (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ allarme contagi di rientro dalle mete turistiche. Ben otto 19enni romani sono rientrati positivi da Malta, un 35enne da Ibiza, un altro dalla Croazia. Stesso trend anche in Emilia e in Toscana. Sono circa 40 i giovani in tutta Italia che sono rientrati l’ultima settimana infetti dopo un viaggio in Europa. Coronavirus, allarme contagi … L'articolo Coronavirus, allarme contagiati dopo le vacanze: le mete più a rischio infezione. L’elenco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme di Ricciardi: “Camminiamo su lama di rasoio, rischio seconda ondata” Sky Tg24 Covid Lazio: oggi 38 casi, ma 22 sono "di importazione". Zero contagi in Ciociaria

Salgono a 38, dai 20 di ieri, i casi di Coronavirus nel Lazio. Zero per fortuna i decessi. Un aumento che comunque l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato si aspettava, come aveva preannunci ...

Tornano in Sicilia dopo vacanza a Malta: 11 positivi

Una vacanza a Malta, il rientro in Sicilia e la comparsa di sintomi sospetti. È scattato così l'allarme a Canicattini Bagni, provincia di Siracusa, nei confronti di una comitiva di residenti locali to ...

