Coronavirus | 3 mila volontari per la sperimentazione del vaccino

ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 3 mila i candidati per il trial clinico per il possibile vaccino anti Covid-19 all'Istituto Spallanzani di Roma. Lo ha annunciato a Rai News 24 il direttore sanitario dell'istituto, Francesco Vaia. E' iniziata la fase di screening per selezionare i 90 che saranno coinvolti nella sperimentazione."Contento dell'eccezionale risposta di volontari per il vaccino Covid italiano che verrà testato allo Spallanzani e che, come Regione Lazio, stiamo sostenendo con il Ministero dell'Università e della Ricerca", commenta su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

