Coronavirus: 259 nuovi casi in Italia. Il bollettino del 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono 259 i nuovi casi di coranavirus in Italia nell’ultimo giorno secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi 10 agosto 2020. Il dato è in calo rispetto ai 463 di ieri per un totale di contagi, compresi deceduti e guariti, che si porta a 250.825 unità da inizio epidemia.Sempre nelle ultime 24 ore si registrano altri 4 decessi, per un totale di pazienti positivi al SarsCov2 deceduti che è pari a 35.209 unità, ma come precisa il ministero se la causa dei decessi sia imputabile in via esclusiva al Covid-19 potrà stabilirlo successivamente solo l'Istituto Superiore di Sanità.Aumentano attualmente positivi e ricoveriGli attualmente positivi sono 13.368, 105 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva restano ricoverati 46 pazienti, 1 in ... Leggi su blogo

