Coronavirus, 259 nuovi casi e 4 decessi (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 259 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in sensibile discesa rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 463. Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Emilia Romagna (39), Lazio (38), Sicilia (32) e Lombardia (31). Nessun caso registrato in Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. 4 le persone decedute (ieri erano state 2), con il totale che arriva a 35.209. Gli attualmente positivi sono 13.368, mentre il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia raggiunge quota 250.825. Sono 779 i ricoverati con sintomi, di questi 46 (+4 rispetto a ieri) si trovano attualmente nelle terapie intensive. Il totale dei dimessi/guariti è di 202.248, mentre in isolamento domiciliare si trovano ... Leggi su liberoquotidiano

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.368 • Deceduti: 35.209 (+4, +0,01%) • Dimessi/… - RaiNews : #Coronavirus: da ieri 259 nuovi contagi e 4 decessi in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 259 nuovi contagi e 4 morti nbelle ultime 24 ore - Italpress : Coronavirus, 259 nuovi casi e 4 decessi - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 259 nuovi casi, 4 morti nelle ultime 24 ore -