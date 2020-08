Coronavirus, 20 milioni di casi di nel mondo: 5 solo in Usa. India, 60mila casi al giorno (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel mondo si sfiorano i 20 milioni di casi di coronvirus: 19.862.599 per l’esattezza, secondo gli ultimi dati diffusi dalla John Hopkins University, e 727.353 morti in totale. Un quarto dei casi è concentrato negli Stati Uniti, che superano i 5 milioni di contagi: i funzionari sanitari ritengono però che per ogni caso segnalato ci siano circa 10 volte più persone infette, a causa dei limiti ai test e dell’elevato numero di infezioni lievi non segnalate o non riconosciute. solo nelle ultime 24 sono stati registrati 47mila nuovi positivi. Allerta anche in India, che ha il terzo maggior numero di casi al mondo dopo Stati Uniti e Brasile: ha registrato ... Leggi su ilfattoquotidiano

