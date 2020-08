Coronavirus 10 agosto: 4 morti in 24 ore, calo dei tamponi (Di lunedì 10 agosto 2020) 4 morti in 24 ore, meno contagi, ma oggi 10 agosto, sul dato della diffusione del Coronavirus pesa sicuramente il calo dei tamponi. Altra giornata interlocutoria per quanto concerne la diffusione del Coronavirus in Italia: ieri avevamo registrato 463 nuovi contagi, 2 morti, 151 guariti, 37.637 tamponi. Oggi invece il dato dice che a fronte … Leggi su viagginews

MedicalFactsIT : Coronavirus: la mascherina è un piccolo sacrificio necessario anche ad agosto #coronavirus #medicalfacts… - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - Viminale : Controlli di #polizia anti #Covid19 dell'#8agosto, verifiche su: - 55.346 persone, 32 sanzionate, 3 denunciate - 7… - CasilinaNews : Coronavirus nel Lazio, salgono a 38 i casi: 13 provengono dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa… - News24ore : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 10 Agosto: nelle ultime 24 ore +105 pazienti attualmente pos… -