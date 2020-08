Corona virus: Italia, 13368 positivi a test (+105 in un giorno) con 35209 decessi (4) e 202248 guariti (150). Totale di 250825 casi (259) Dati della protezione civile (Di lunedì 10 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13368 positivi a test (+105 in un giorno) con 35209 decessi (4) e 202248 guariti (150). Totale di 250825 casi (259) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.263 gli attualmente positivi al Coronavirus (Covid 19) in Italia, dove il virus finora ha contagiato 250.566 persone, provocando 35.205 vittime. Qui le ulti ...Frenano i contagi per coronavirus in Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 463. Complessivamente sono 250.825 le per ...