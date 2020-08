Cordata italiana vuole il Genoa: c’è anche Radrizzani (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo la Roma, anche il Genoa potrebbe presto cambiare proprietà. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, una Cordata italiana ha formalizzato una offerta di acquisto per il club rossoblu. Nel dettaglio, la capofila della Cordata è la Gestio Capital dell’imprenditore Matteo Manfredi, specializzato nella gestione di patrimoni di facoltose famiglie private. Sarebbe tuttavia coinvolta anche la Aser Ventures, … L'articolo Cordata italiana vuole il Genoa: c’è anche Radrizzani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

GENOVA - Prende quota l'indiscrezione lanciata da Primocanale esattamente una settimana fa: c'è una cordata italiana guidata da Andrea Radrizzani (nella foto) e Matteo Manfredi per un'offerta di acqui ..."Barzellette da bar, queste non sono offerte serie". Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha chiuso la porta all'offerta - giudicata "ridicola" - per l'acquisto del club rossoblù riportata dall'A ...