Cordata italiana da Londra fa offerta di acquisto Genoa (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 10 AGO - Non solo la Roma, non solo fondi americani. Parte da una Cordata italiana, guidata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, un'offerta di acquisto del Genoa. E' infatti stata ... Leggi su corrieredellosport

