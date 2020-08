Convocati Atalanta PSG: out Ilicic e Gollini, tanti giovani per Gasperini (Di lunedì 10 agosto 2020) Convocati Atalanta PSG: le scelte del tecnico Gasperini in vista del match di Champions League contro i francesi L’Atalanta ha diramato la lista dei Convocati per i quarti di finale di Champions League contro il PSG. Assenti Josip Ilicic e Pierluigi Gollini. Portieri: Rossi, Sportiello, Gelmi.Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer, Okoli.Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Cortinovis, Gomez, Colley, Zapata, Piccoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

