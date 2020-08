Conte: 'Orgoglioso del lockdown nazionale, ha posto il Paese in sicurezza' (Di lunedì 10 agosto 2020) "Non saprei dire cosa non rifarei: anche i famosi Dpcm a monte avevano dei decreti legge e li abbiamo assunti sempre avendo alla base le valutazioni di tutti gli esperti, con grande condivisione di ... Leggi su globalist

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto questa sera in Puglia, ospite per la terza volta dell'evento "La Piazza", organizzato dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino, ...

Conte: "Orgoglioso del lockdown nazionale, ha posto il Paese in sicurezza"

"Non saprei dire cosa non rifarei: anche i famosi Dpcm a monte avevano dei decreti legge e li abbiamo assunti sempre avendo alla base le valutazioni di tutti gli esperti, con grande condivisione di tu ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto questa sera in Puglia, ospite per la terza volta dell'evento "La Piazza", organizzato dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino, ..."Non saprei dire cosa non rifarei: anche i famosi Dpcm a monte avevano dei decreti legge e li abbiamo assunti sempre avendo alla base le valutazioni di tutti gli esperti, con grande condivisione di tu ...