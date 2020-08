Consigliera Milano prende bonus Inps e si autodenuncia su Fb (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - Divide la scelta della Consigliera comunale di Milano Anita Pirovano di aver chiesto il bonus Inps dedicato ai liberi professionisti in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Convinta di essere nel giusto, si autodenuncia su Fb, e rivendica le ragioni della sua richiesta Dopo essersi 'autodenunciata' sulla sua pagina Facebook con un post nel quale ha spiegato le sue ragioni e cioè che di quel bonus aveva bisogno perché non vive di politica, sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi, di solidarietà e di critica. E circa 800 reazioni tra like, dislike e faccine che se la ridono. Pirovano, Consigliera a Milano per la lista di sinistra ... Leggi su agi

