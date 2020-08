Confesercenti Campania: Turismo, il decreto è un passo avanti. Ma il 52% delle aziende rinuncerà alle ferie (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Turismo in Campania sta riprendendo quota. Si prevedono un ferragosto e una seconda parte del mese più confortanti per le migliaia di aziende e di professionisti (alberghi, tour operator, guide, accompagnatori, autotrasportatori, ecc…) che operano nel settore, anche grazie al “pacchetto Turismo” contenuto nel decreto agosto. Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e membro della giunta nazionale approva l’insieme dei provvedimenti. «Si tratta di un passo in avanti rilevante per le nostre imprese – dice – che finalmente iniziano a respirare innanzitutto con il blocco dei mutui e delle tasse. La cosa più importante è che la politica si ... Leggi su ildenaro

"L'inserimento nel Decreto Agosto delle misure che riconoscono un concreto sostegno alle aziende operanti con navi iscritte nel Primo registro, proposte dalla ministra ...

"Nella ristorazione nota il leader di Confesercenti Campania - solo il 7% degli esercenti chiuderà per 1 settimana e il 33% dei bar. "Molte nostre aziende - conferma il presidente di Confesercenti Nap ...

