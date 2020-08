Concorso straordinario 2020, scade termine per ricorso al Presidente della Repubblica (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – scade oggi, lunedì 10 agosto 2020, il termine ultimo per l’adesione al ricorso al Presidente della Repubblica contro il bando del Concorso straordinario 2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, essendo già scaduti i termini per ricorrere al TAR Lazio. Lo ricorda il sindacato della scuola Anief, che ha avviato la procedura di adesione online, cui è possibile accedere previa iscrizione e presentazione della domanda al competete Ufficio scolastico regionale. “Un bando che non ci convince”, aveva commentato il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, annunciando i ricorso a fine ... Leggi su quifinanza

