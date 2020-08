Come la politica sta cercando di spostare l’attenzione dai parlamentari col bonus alle legge del bonus (Di lunedì 10 agosto 2020) La moralità passa in cavalleria. Dopo quanto fatto trapelare nelle giornata di domenica dall’Inps, con i cinque deputati pizzicati ad aver richiesto e ottenuto il bonus Covid da 600 euro (nonostante il proprio lauto stipendio mensile da 12439 euro netti), l’attenzione della politica (o di una parte di essa) si è magicamente spostata sulla norma che non ha messo paletti di reddito o limitazioni per usufruire di quella cifra messa a disposizione dello Stato italiano per supportare i cittadini e lavoratori in difficoltà durante la prima fase dell’emergenza sanitari. Insomma, la questione morale sembra essere già state messa sotto il tappeto, Come polvere che si vuole nascondere. LEGGI ANCHE > Marco Rizzo dice che i deputati con il ... Leggi su giornalettismo

