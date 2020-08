Come accelerare il metabolismo, bruciare i grassi e ritrovare il buonumore con una celebre bevanda, antichissima e deliziosa (Di lunedì 10 agosto 2020) Una celebre bevanda, deliziosa, profumata e ricca di proprietà benefiche fornisce energia, protegge l’organismo da virus e batteri patogeni (es. herpes virus, epatite B e C), aiuta a ritrovare il buonumore grazie all’amminoacido L-teanina, che dona sollievo dallo stress: il Tè Matcha si presenta sotto forma di una polvere sottilissima, impalpabile, dal colore verde brillante. Per oltre un millennio questa bevanda è stata usata dai cinesi taoisti e dai monaci Zen giapponesi per rilassarsi e meditare. E’ ricca di antiossidanti, stimola la memoria, migliora la concentrazione e previene la degenerazione cellulare e l’invecchiamento precoce, esercitando un’azione antitumorale grazie alla presenza di catechine. Combatte la stanchezza ... Leggi su meteoweb.eu

