Colpo dell’Energa Olimpia Volley | arriva Federica Matrullo

San Salvatore Telesino (Bn) – Federica Matrullo è il primo acquisto della nuova stagione dell'Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Un vero e proprio Colpo di mercato per la società del presidente Antonio Campanile che aveva già riconfermato alcune atlete e lo staff tecnico con coach Francesco Eliseo e del prof. Paolo Della Volpe. Atleta giovane ma con tantissima esperienza. Nell'ultima stagione ha indossato la casacca del Castellana Grotte in B1, mentre dal 2016 al 2019 ha vissuto da protagonista tre stagioni tra le fila della Pallavolo Teatina CH in B2, conquistando la promozione nel campionato 2018/2019. L'arrivo di Federica Matrullo, schiacchatrice classe 1994, va a rinforzare ...

