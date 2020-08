Civitavecchia - Marino, Gruppo Misto,: 'La città sostenga la nomina a commissario di Gianni Moscherini a Molo Vespucci' (Di lunedì 10 agosto 2020) Il consigliere comunale: 'Il porto moderno è una sua creatura. Solo lui può tentare di porre rimedio ai disastri compiuti in questi ultimi tre anni' Civitavecchia - Riceviamo e pubblichiamo: Leggo con molto interesse che Gianni Moscherini si mette a disposizione per l'eventuale di massimo Dirigente dell'Autorità di Sistema Portuale del network di Civitavecchia e del Lazio. Moscherini non ... Leggi su etrurianews

Sta invadendo progressivamente anche il Tirreno, a causa di molteplici fattori e favorita dai cambiamenti climatici, l’alga verde Caulerpa cylindracea, considerata dal mondo scientifico una specie ali ...

Ambiente, Progetto Cursa: al via "Le sentinelle del mare"

