Cinque deputati con il bonus 600 euro, Crimi (M5s): “I nostri parlamentari rinuncino alla privacy per autorizzare l’Inps a fare i nomi” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l’Inps a fornire i dati di chi ha usufruito del bonus”. Il giorno dopo la notizia che Cinque deputati, nonostante il ricco stipendio, hanno chiesto e ottenuto il bonus 600 euro previsto per le partite Iva danneggiate dal lockdown, il viceministro dell’Interno e capo politico del M5S Vito Crimi affronta il nodo che si è presentato subito dopo: la privacy. E’ infatti il “diritto alla riservatezza” dei Cinque parlamentari – tre leghisti, un ... Leggi su ilfattoquotidiano

