Cina, cancellato il Tour of Guangxi 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Le conseguenze della pandemia di Covid-19 continuano a farsi sentire. Il Tour of Guangxi, ultimo appuntamento dell’Uci WorldTour 2020, è stato cancellato. Come aveva già reso noto il governo cinese, la maggior parte degli eventi internazionali non si sarebbero potuti disputare, ora anche il Tour of Guangxi, sia quello maschile, previsto dal 15 al 20 ottobre, che quello femminile, in programma il 20 ottobre, è stato annullato. Leggi su sportface

sportface2016 : Il #TourofGuangxi 2020, ultimo appuntamento dell'#UciWorldTour 2020, è stato cancellato a causa della pandemia di… - IlBlogdiAndy : #TourdeGuangxi che era in programma in #Cina dal 5 al 10 novembre ultima tappa del #WorldTour e' stato cancellato d… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #Google ha annunciato di avere cancellato oltre 2.500 canali #YouTube collegati alla #Cina per contrastare le operazioni… - 0dysseo : ?? Google ha cancellato più di 2.500 canali YouTube legati alla Cina perché diffondevano notizie false. Google non h… - agencemarcobena : Google ha cancellato più di 2.500 canali YouTube legati alla Cina perché diffondevano notizie false. Google non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina cancellato Google ha cancellato più di 2.500 canali YouTube legati alla Cina perché diffondevano notizie false Il Post Intelligence, giustizia e media, occhio al cortocircuito. L’opinione del prof. Monti

Confondere e sovrapporre strutturalmente il piano giudiziario a quello dell’intelligence espone il Paese a contrattacchi diplomatici e informativi e riduce il peso del rule of law. L'analisi di Andrea ...

TikTok, il fondatore è tra due fuochi: la furia trumpista contro Pechino e i cinesi che lo accusano di debolezza

dal nostro corrispondente PECHINO — Dal 7 luglio Zhang Yiming, fondatore di ByteDance e ideatore di TikTok, per lavorare si sveglia alle dieci di sera. Poco male per un uomo che dimostra meno dei suoi ...

Confondere e sovrapporre strutturalmente il piano giudiziario a quello dell’intelligence espone il Paese a contrattacchi diplomatici e informativi e riduce il peso del rule of law. L'analisi di Andrea ...dal nostro corrispondente PECHINO — Dal 7 luglio Zhang Yiming, fondatore di ByteDance e ideatore di TikTok, per lavorare si sveglia alle dieci di sera. Poco male per un uomo che dimostra meno dei suoi ...