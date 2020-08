Ciclismo, il Tour de France 2021 partirà da Brest in Bretagna (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo la rinuncia forzata di Copenaghen, il Tour De France del 2021 partirà da Brest in Bretagna. Lo ha reso noto il direttore della corsa, Christian Prudhomme definendolo “un record”, dato che si tratterà della quarta volta. La capitale della Danimarca aveva chiesto e ottenuto la posticipazione di un anno dell’evento a causa dei vari impegni della prossima estate, in particolar modo la concomitanza di Olimpiadi e Europei di Calcio. Le tappe del percorso verranno presentate a fine ottobre, mentre l’edizione di quest’anno che è stata rinviata di quasi due mesi per la pandemia di Covid-19 partirà da Nizza il 29 agosto. Leggi su sportface

Eurosport_IT : Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - Eurosport_IT : Le cose belle. Forza Fabio #Jakobsen e in bocca al lupo! ????????? #ForzaFabio #TDP20 #EurosportCICLISMO - sportface2016 : Non sarà più Copenaghen come precedentemente stabilito, ma l'edizione del #TourdeFrance2021 avrà il suo via da Bres… - OA_Sport : Ciclismo, Egan Bernal: “Dobbiamo rimanere calmi dopo la sconfitta subita all’Ain, al Tour sarà diverso” - RaiSport : ?????#Ciclismo: il #Tour2021 partirà da #Brest Annunciato oggi che le prime quattro tappe saranno al 100% bretoni ??… -