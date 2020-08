Ciclismo, Evenepoel trionfa anche in Polonia. Al Lombardia correrà da favorito (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha vinto il Giro di Polonia. Anzi no: ha vinto anche il Giro di Polonia. Remco Evenepoel non perde mai: siamo a 4 vittorie su 4 brevi corse a tappe disputate nel 2020, stavolta il livello era World ... Leggi su gazzetta

