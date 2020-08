Chiara Ferragni furiosa con Fedez: la parolaccia di Leone [VIDEO] (Di lunedì 10 agosto 2020) I Ferragnez virali in qualsiasi social network Come tutti ben sanno Chiara Ferragni e l’influencer più seguita in Italia. Infatti la cremonese conta ben oltre 20 milioni di follower, mentre il marito ne ha quasi nove. Nelle ultime ore la fashion blogger è molto arrabbiata con Fedez per un gesto che è stato fatto sui social network. Cosa è successo? Il padre di Leone Lucia sembra si stia divertendo un po’ troppo nel sentire il suo figlioletto di due anni nel dire le parolacce. Nonostante la sua giovanissima età, il componente dei Ferragnez è abbastanza sveglio. I suoi genitori lo stimolano molto e il piccolo è diventato una vera star di Instagram e Tik Tok. Tuttavia certe cose dovrebbero essere evitate, soprattutto perché i tre sono molto seguiti da ... Leggi su kontrokultura

UggeriRoberto : Fuori onda dal nuovo studio della diretta: “Stamattina sei vestito come Chiara Ferragni...” Citaz @LauraMiuccia Pa… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Baby K - Non mi basta più (Special Guest Chiara Ferragni) - ilvocio : Chiara Ferragni furiosa contro Fedez per la parolaccia del piccolo Leone. Lo ha chiamato ‘papà’. Valentina Paiuzza… - radio7asiago : Now Playng: Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni) - cardinooo : scusa google ma a me chemmefrega di belen rodriguez, chiara ferragni etc., voglio vedere notizie sulle mie nerdate. -