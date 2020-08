Chi sono i tre leghisti che hanno preso il bonus 600 euro per le Partite IVA (Di lunedì 10 agosto 2020) Ieri Repubblica ha rivelato che tra i cinque parlamentari che hanno preso il bonus 600 euro per le Partite IVA ci sono tre esponenti della Lega, uno del MoVimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. E a Matteo Salvini è bastato questo per rovinarsi le vacanze. A botta calda infatti il Capitano aveva chiesto dimissioni un po’ per tutti, come suo costume, e quindi anche per gli eletti che avevano chiesto e ottenuto il sussidio. Quando poi ha scoperto che nel gruppo c’erano tre del Carroccio però ha cambiato idea, come spesso gli succede. L’agenzia di stampa ANSA racconta che nella chat di via Bellerio i vertici ieri sera hanno pubblicato un messaggio che recitava: «A seguito della notizia emersa in queste ore in merito al ... Leggi su nextquotidiano

