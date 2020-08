Chi sono i deputati che hanno chiesto il bonus Covid? Pressing sull'Inps (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo avrebbero richiesto cinque parlamentari: tre della Lega, uno del M5s e uno di Italia viva. Ma solo tre sarebbero riusciti a ottenere il bonus Covid destinato alle partite Iva. Massimo riserbo finora sui nomi, ma la maggioranza delle forze politiche, a cominciare dal M5s, chiede all'Inps di sciogliere ogni riservatezza e di non trincerarsi dietro questioni di privacy. Il cerchio intorno ai tre si stringe. Tra loro non dovrebbe esserci alcun renziano. Parola del vice presidente della Camera Ettore Rosato che nel pomeriggio ha fatto sapere di aver sentito il numero uno dell'Inps, Pasquale Tridico, il quale lo avrebbe rassicurato "che nessun parlamentare di Iv ha incassato il bonus". Lega e M5s invece vanno in Pressing sui sospetti che dovrebbero appartenere ai loro gruppi parlamentari. Via Bellerio ha ... Leggi su agi

