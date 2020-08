Chi ha ideato così il bonus dei 600 euro è più colpevole dei parlamentari che lo hanno richiesto (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – La logica parruccona secondo la quale la classe dirigente di un paese deve esser perennemente indagata e vivisezionata ingrandendone i peccati mortali (o morali?) al microscopio ha portato all’assurda baracconata che si sta consumando in queste ore: cinque parlamentari hanno chiesto e ricevuto i famosi 600 euri dall’Inps in quanto facenti parte delle categorie che potevano usufruirne. Le partite Iva, ad esempio. Difatti è ovvio che un parlamentare possa anche far altro nella vita oltre all’attività politica, anche data la morbosità con cui si chiede che la politica non sia una fonte di guadagno ma una missione, come nel celebre The blues brothers, quando i due fratelli asserirono di essere in missione per conto di Dio. Peccato che lo stipendio che i parlamentari prendono sia ... Leggi su ilprimatonazionale

