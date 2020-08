Chelsea, saluto social a Pedro: «Grazie di tutto» – FOTO (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Chelsea ha salutato l’ormai suo ex attaccante Pedro, promesso sposo della Roma, attraverso il proprio profilo Twitter Il Chelsea ha salutato Pedro, ormai suo ex attaccante, sul proprio profilo Twitter. Il giocatore è infatti destinato ad andare a giocare nella Roma dopo cinque stagioni trascorse nel club londinese. Ecco le parole del Chelsea: «Grazie di tutto». Thanks for everything, @ Pedro17 ! 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Svincolato dopo la conclusione del proprio contratto, Pedro non è più un giocatore del Chelsea: "È stato un piacere e un onore". Ora la Roma. La prima operazione in entrata della Roma 2020/2021 è prat ...

Willian lascia il Chelsea, è ufficiale: futuro all'Arsenal

Nei prossimi giorni potrebbe essere annunciato il suo ingaggio da parte dell'Arsenal, intanto il brasiliano ha salutato i tifosi Blues. Rimarrà a Londra, a meno di sorprese. Ma non giocherà con quel C ...

