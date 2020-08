Chat della Lega sui deputati furbetti con bonus 600 euro: “Verificate disguido con commercialista” (Di lunedì 10 agosto 2020) Ci sono conferme questa mattina a proposito di un messaggio in Chat interno alla Lega, con cui il Carroccio sta provando a risalire all’identità dei cosiddetti “deputati furbetti“, dai quali sarebbe partita la richiesta per ottenere il bonus 600 euro dall’INPS a marzo e aprile, in seguito all’emergenza Coronavirus. Proprio ieri sera, infatti, vi abbiamo riportato ulteriori anticipazioni poi confermate sulla vicenda, secondo cui tre dei cinque deputati coinvolti (con uno stipendio pari a circa 12.000 euro netti) sarebbero appartenenti alla Lega. Un altro al Movimento 5 Stelle ed uno al partito di Renzi, Italia Viva. Come la Lega sta provando a risalire ... Leggi su bufale

