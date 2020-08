Champions League: sarà l’inglese Anthony Taylor l’arbitro di Atalanta-PSG (Di lunedì 10 agosto 2020) L’UEFA, attraverso una nota, ha comunicato che sarà Anthony Taylor, l’arbitro della gara in programma mercoledì tra l’Atalanta e il Paris-Saint German. L’arbitro inglese sarà coadiuvato dagli assistenti Beswick e Nunn e dal IV uomo Dias. Al VAR invece, Attwell e l’AVAR Tierney. L’arbitro inglese inoltre arriva dall’ottavo di finale arbitrato tra Inter e Bayer Leverkusen. Foto: profilo twitter UEFA L'articolo Champions League: sarà l’inglese Anthony Taylor l’arbitro di Atalanta-PSG proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

