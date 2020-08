Champions League, due dell'Atletico Madrid positivi al Covid. Ecco cosa succede ora (Di lunedì 10 agosto 2020) Due positivi Due membri del gruppo, due calciatori secondo il quotidiano sportivo As, sono risultati positivi. Lo ha reso noto domenica il club della capitale spagnola senza precisare i nomi delle ... Leggi su quotidiano

tuttosport : #Lione, #Aulas: '#Juve, il pressing sull'arbitro non è servito' ?? - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - davidallegranti : In effetti quando non c’era Sarri la Juve vinceva un sacco di Champions League - macheoooh38 : RT @ilpost: Ci sono due positivi al coronavirus nell’Atletico Madrid, che tra pochi giorni partirà per Lisbona per la fase finale della Cha… - ilpost : Ci sono due positivi al coronavirus nell’Atletico Madrid, che tra pochi giorni partirà per Lisbona per la fase fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Atalanta, a Lisbona contro il Psg per scrivere la storia Sky Sport Lazio, Pioli: “Che rammarico la Champions League”

ROMA – Stefano Pioli ora è felice sulla panchina del Milan, ma il tecnico emiliano porta ancora con sé il rammarico di non essersi riuscito a qualificare in Champions League con la Lazio. Durante il s ...

Inter Bayer Leverkusen, un solo dubbio per Conte. le probabili formazioni

Nella notte di San Lorenzo tutti sanno quale desiderio esprimeranno i tifosi interisti vedendo una stella cadente: l'approdo in semifinale di Europa League. L'Inter è attesa dall'appuntamento con la s ...

ROMA – Stefano Pioli ora è felice sulla panchina del Milan, ma il tecnico emiliano porta ancora con sé il rammarico di non essersi riuscito a qualificare in Champions League con la Lazio. Durante il s ...Nella notte di San Lorenzo tutti sanno quale desiderio esprimeranno i tifosi interisti vedendo una stella cadente: l'approdo in semifinale di Europa League. L'Inter è attesa dall'appuntamento con la s ...