Cento giorni senza nuovi contagi in Nuova Zelanda e le altre notizie sul coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) In controtendenza rispetto agli altri paesi, la Nuova Zelanda sta vivendo quasi un ritorno alla normalità. Mentre la situazione peggiora in America Latina e resta sotto controllo in Italia, dicono le autorità. Leggi Leggi su internazionale

Tg3web : Dieci giorni fa aveva compiuto cento anni, questa mattina è morta a Roma Franca Valeri. Volto di un teatro e di un… - curziocerioli : @matteosalvinimi Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a dire stronzate e a pensarne altre cento?? - altemaree : Quattro giorni in isole con abitanti 100 (cento) e che voglia di comprarmi una casa su un eremo e vivere una vita s… - neverjmind : RT @sprjkngday: 00:06 cento giorni con le fragoline???? - falsegoddess_ : @adorablharry Ma poi non è costoso solo l'hotel ma anche tutto il contorno, sono stata due giorni in costiera il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Cento giorni Cento giorni senza nuovi contagi in Nuova Zelanda e le altre notizie sul coronavirus Internazionale Cento giorni senza nuovi contagi in Nuova Zelanda e le altre notizie sul coronavirus

Nel mondo il nuovo coronavirus ha causato finora la morte di quasi 730mila persone. Dal dicembre del 2019 i contagi sono più di 19 milioni. In controtendenza rispetto agli altri paesi, la Nuova Zeland ...

È morta Franca Valeri: pochi giorni fa aveva compiuto 100 anni

E' morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Si è spenta intorno alle 7.40 nella sua casa di Roma, circondata dall'affetto della famiglia. A ...

Nel mondo il nuovo coronavirus ha causato finora la morte di quasi 730mila persone. Dal dicembre del 2019 i contagi sono più di 19 milioni. In controtendenza rispetto agli altri paesi, la Nuova Zeland ...E' morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Si è spenta intorno alle 7.40 nella sua casa di Roma, circondata dall'affetto della famiglia. A ...