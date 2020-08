Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Il gossip che infiamma il web dopo la vacanza alle Eolie (Di lunedì 10 agosto 2020) Vacanze separati ed "errori" commessi. Sembrerebbe che tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser ci sia aria di crisi e a chiedere cosa stia accadendo sono i follower preoccupati che la loro storia d'amore... Leggi su feedpress.me

