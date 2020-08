Cecilia Rodriguez dopo la dieta è più bella che mai (Foto) (Di lunedì 10 agosto 2020) Finita la quarantena Cecilia Rodriguez aveva annunciato l’inizio della dieta, la necessità di dovere mangiare quasi niente carboidrati, più pesce e meno condimento e in poco tempo è riuscita a perdere perso. Le Foto che mostra la bella sorella di Belen sul suo profilo social dicono che è riuscita a dimagrire davvero in tempo record. Cecilia Rodriguez ha perso più o meno sette chili, o almeno questi erano i chili che aveva confidato di aver preso durante il lockdown. Per settimane l’abbiamo vista cucinare di tutto per lei e Ignazio Moser e ovviamente un po’ come tanti era ingrassata. Bellissima anche con qualche chiletto in più ma lei che è anche modella e che posa soprattutto con i costumi Me Fui aveva ... Leggi su ultimenotizieflash

