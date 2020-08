C’è una terza persona coinvolta nel giallo di Viviana Parisi? Le 3 ipotesi degli investigatori (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli inquirenti che indagano sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele hanno formulato per ora tre ipotesi. Due di queste contemplano il coinvolgimento nel caso di una terza persona. “Non escludiamo nessuna pista”, ha dichiarato nei giorni scorsi il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo. Dopo il ritrovamento del cadavere della donna, però, sarebbero tre le ricostruzioni considerate più plausibili dagli investigatori. A rivelarlo è l’agenzia di stampa Adnkronos. La prima ipotesi è che Viviana Parisi abbia ucciso il figlio, ne abbia nascosto il corpo e si sia poi suicidata. La seconda ipotesi è che la donna avesse un appuntamento con qualcuno, ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - matteosalvinimi : Se questa è la marea di gente che c’era stamattina con me a Empoli (una volta “la rossa”), vuol dire che anche in T… - FerzanOzpetek : Come potete vedere dalla tabella c'è un pericoloso aumento di contagi tra giovani e giovanissimi. SIAE sta aderendo… - DanceDa53657923 : @Xiaomei33571935 C’è poco da ridere,non fare sempre la prima della classe,raccontando una Cina aperta e democratica - kenmajournal : @osamunova amo c’è tipo una fan fiction su questo -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent