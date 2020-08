Catalfo: blocco licenziamenti aiuta anche le imprese (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Il blocco dei licenziamenti è “un aiuto non solo per i lavoratori ma anche per le imprese, che possono tenere i dipendenti senza sostenerne il costo”. La Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo risponde, in un colloquio con il Corriere della Sera, ai dubbi di Confindustria che vede nella misure per il lavoro un modo di pietrificare l’economia. “Abbiamo aiutato le aziende con i contributi a fondo perduto, il taglio dell’Irap, il pagamento dei debiti pregressi della Pa, il potenziamento del fondo di garanzia per le PMI e il Fondo nuove competenze, solo per fare degli esempi”, ha aggiunto la Ministra. E proprio sulla possibilità di intervenire con una nuova cassa integrazione e blocco dei ... Leggi su quifinanza

