Castelgerundo, il sindaco: "Più forti contro il Covid grazie al nuovo Comune" (Di lunedì 10 agosto 2020) Castelgerundo, Lodi,, 10 agosto 2020 - Per i piccoli Comuni lodigiani della zona rossa sono stati mesi complicati. Soprattutto per Castelgerundo, 1.493 abitanti. Un paese che ha affrontato un ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Castelgerundo sindaco

IL GIORNO

Castelgerundo (Lodi), 10 agosto 2020 - Per i piccoli Comuni lodigiani della zona rossa sono stati mesi complicati. Soprattutto per Castelgerundo, 1.493 abitanti. Un paese che ha affrontato un cambiame ...L’amministrazione comunale investe 100mila euro per nuovi marciapiedi, ora anche il viale del castello di Camairago ha un nuovo look. È lo stesso sindaco di Castelgerundo, Daniele Saltarelli (nella fo ...