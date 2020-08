Carne contaminata da salmonella: il Ministero della Salute dispone il ritiro [INFO e DETTAGLI] (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuovo ritiro alimentare a opera del Ministero della Salute. Il ritiro, effettuato in data odierna, 10 Agosto 2020, è relativo a un lotto di tartare di bovino adultO- scottona, per un possibile rischio di contagio microbiologico per i consumatori. In particolare l’alimento risulta contaminato dal batterio della salmonella spp. Il prodotto richiamato dai mercati è un lotto di Carne commercializzato da Lidl Italia con denominazione di vendita TARTARE DI BOVINO ADULTO – SCOTTONA in confezioni da circa 200 gr ciascuna. L’alimento incriminato è la Carne TARTARE DI BOVINO ADULTO – SCOTTONA prodotto dalla ditta Marfisi Carni srl presso lo stabilimento di Contrada Paglieroni snc.- ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Carne contaminata Allerta carne contaminata: il Ministero della Salute dispone il ritiro [INFO e DETTAGLI] Meteo Web Allarme salmonella nella carne: ritiro urgente RASFF

Il Rasff, Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza Alimentare e Mangimi ha lanciato l’allarme in merito al commercio di alcuni prodotti alimentari contaminati: la contaminazione interessa ...

Padule Fucecchio e Lago di Sibolla, Amici del Padule: "Riammesse munizioni con pallini di piombo"

Giovedì scorso è stato approvato in Consiglio Regionale il regolamento unificato delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. Poteva trattarsi di una buona occasione per compi ...

Il Rasff, Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza Alimentare e Mangimi ha lanciato l’allarme in merito al commercio di alcuni prodotti alimentari contaminati: la contaminazione interessa ...Giovedì scorso è stato approvato in Consiglio Regionale il regolamento unificato delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. Poteva trattarsi di una buona occasione per compi ...