Carlos Corona è maggiorenne: guarda la super festa con Fabrizio e Nina Moric (Di lunedì 10 agosto 2020) Una festa indimenticabile per Carlos Maria Corona. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha compiuto 18 anni e il padre gli ha organizzato un party a Torino con tantissimi amici e parenti, ma alla festa l’ex re dei paparazzi non era presente fisicamente, ma solo via social. “Ai domiciliari” ha scritto iniziando la diretta su Instagram. A festeggiare invece c’era la ex modella orgogliosa del figlio: “Sei tutto mio” ha detto. “Come vedete siamo tornati più forti di prima e come vedete nessun impedimento giudiziario ci ferma perché quando si hanno le palle – ha detto Carlos Maria in un video social prima del party riferendosi al padre – In diretta col ... Leggi su newscronaca.myblog

infoitcultura : Carlos Corona compie 18 anni e lo festeggia con una grande festa - MENUETTOit : #Food e #Music: Carlos Corona: le dediche di mamma Nina e papà Fabrizio per i 18 anni - zazoomblog : Nina Moric e Fabrizio Corona insieme per il compleanno di Carlos Maria (FOTO) - #Moric #Fabrizio #Corona #insieme - EditoreCriseo : Carlos Corona è maggiorenne. Assenti Fabrizio e Nina. Super festa riuscita - infoitcultura : Nina Moric e Fabrizio Corona: la festa per i 18 anni di Carlos -