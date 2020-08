Caretta caretta, record di nidi. Già 160 individuati sulle spiagge italiane (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Le coste italiane 'baciate' dalle tartarughe marine. Nell'estate post-Covid il record delle nidificazioni. Sono già 160 i nidi di tartaruga caretta caretta individuati da esperti e volontari sulle spiagge di tutta Italia in poco meno di due mesi. Il bilancio è ancora provvisorio perché le nidificazioni andranno avanti ancora per qualche giorno, ma già è stato superato abbondantemente il numero di nidi rinvenuti negli anni scorsi: 62 in Sicilia, 58 in Calabria, 25 in Campania, 8 in Puglia, 4 in Toscana, 3 nel Lazio. Una buona notizia, visto che la specie caretta ... Leggi su iltempo

LaStampa : Spettacolo sulle spiagge del Cilento: nate 53 tartarughe Caretta Caretta @fulviocerutti - TgrSardegna : E' tornato libero Pio, l'esemplare di tartaruga Caretta Caretta che tre mesi fa era stato salvato dal soffocamento.… - repubblica : Spettacolo in spiaggia: nate 53 tartarughe Caretta Caretta - caretta_caretta : RT @gadlernertweet: A Tel Aviv in piazza Rabin la bandiera del #Libano proiettata sulla facciata del municipio in solidarietà con la vicina… - Sita54720179 : RT @SeaShepherdIta: ??#update La tartaruga marina è fuori pericolo, le è stato rimosso l'amo dai veterinari di Filicudi Wildlife Conservatio… -