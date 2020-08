Carceri, il rapporto Antigone: 287 casi Covid tra i detenuti, 4 morti (Di lunedì 10 agosto 2020) I casi totali di detenuti positivi al Covid-19 fino al 7 luglio - dato disponibile più recente - sono stati 287, con un picco massimo nella stessa giornata di 161. Lo riferisce l'associazione Antigone nel suo rapporto di metà anno, presentato oggi 10 agosto, sottolineando che si tratta di "un numero contenuto, ma da non sottovalutare: in rapporto al totale della popolazione detenuta e' infatti superiore, sebbene di poco, al tasso di contagio nel resto del Paese". Focolai si sono riscontrati a Saluzzo, Torino, Lodi (poi trasferiti a Milano), Voghera, Piacenza, Bologna e Verona. Lunghi alcuni decorsi della malattia, che hanno raggiunto anche i tre mesi. Per il coronavirus hanno perso la vita in tutto 4 detenuti, 2 agenti di polizia e due medici penitenziari ... Leggi su tg24.sky

In carcere nel 2019 ci si è tolti la vita 13,5 volte di più che all’esterno. Nel 2019 sono stati 53 in totale i suicidi negli istituti penitenziari italiani per un tasso di 8,7 su 10.000 detenuti medi ...

Carceri e fase 2, per garantire il distanziamento serve scendere sotto le 50mila presenze

È stato presentato questa mattina il tradizionale Rapporto di metà anno dell’associazione Antigone, che fa il punto della situazione carceraria per il primo semestre dell’anno in corso. Il Rapporto, d ...

