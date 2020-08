Carceri e fase 2, per garantire il distanziamento serve scendere sotto le 50mila presenze (Di lunedì 10 agosto 2020) È stato presentato questa mattina il tradizionale Rapporto di metà anno dell’associazione Antigone, che fa il punto della situazione carceraria per il primo semestre dell’anno in corso. Il Rapporto, dal titolo “Salute, tecnologie, spazi, vita interna. Il carcere alla prova della fase 2”, raccoglie i numeri più significativi in relazione all’andamento della popolazione carceraria da gennaio a giugno, nonché: 1. uno studio a campione effettuato da Antigone nelle scorse settimane sulla ripartenza dopo le misure di totale chiusura adottate dalle Carceri; 2. un elenco dei procedimenti penali in corso dove si indaga per presunte torture avvenute in carcere; 3. la sintesi di un documento di proposte sul modello di vita interna elaborato dall’associazione e inviato ai vertici ... Leggi su ilfattoquotidiano

È stato presentato questa mattina il tradizionale Rapporto di metà anno dell’associazione Antigone, che fa il punto della situazione carceraria per il primo semestre dell’anno in corso. Il Rapporto, d ...

In carcere nel 2019 ci si è tolti la vita 13,5 volte di più che all’esterno. Nel 2019 sono stati 53 in totale i suicidi negli istituti penitenziari italiani per un tasso di 8,7 su 10.000 detenuti medi ...

