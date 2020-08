Cani mangiati a Lampedusa dai migranti musulmani? Ecco cosa non quadra nella storia raccontata da Libero (Di lunedì 10 agosto 2020) L’hotspot di Lampedusa è un problema, da stato di emergenza, e man mano che passano i giorni vengono diffuse numerose storie e denunce da parte di singoli cittadini o politici. Il 7 agosto 2020 la testata Libero pubblica in prima pagina un articolo dal titolo «I migranti hanno mangiato i miei 4 Cani» in cui una signora di nome Rosy avrebbe denunciato l’orribile vicenda. Ci sono alcuni dubbi in merito al racconto diffuso e per trovare alcune risposte utili ho chiesto il parere di alcuni esperti. Indice: L’articolo di LiberoLe smentite del sindaco e LavLa replica delle autriciSono stati dei musulmani?Quando sarebbe accaduto?I dubbi sulle ossaConclusioniL’articolo di Libero Secondo ... Leggi su open.online

