Cane sta male per il caldo, salvato dai poliziotti e portato in taxi in clinica (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è accasciato in strada , stremato dal caldo, mentre era al guinzaglio del padrone. Il Cane, un pastore tedesco di 12 anni , è stato soccorso sabato scorso, intorno alle 13, dagli agenti delle ... Leggi su lanazione

GiovannaPozzoni : RT @fatina909: ?????????? Lyan sta imparando ad andare al guinzaglio Siamo sicure che diventerà un cane modello ma per ora è un piccolo mo… - piacalvi1 : RT @fatina909: ?????????? Lyan sta imparando ad andare al guinzaglio Siamo sicure che diventerà un cane modello ma per ora è un piccolo mo… - luposilenzioso2 : RT @fatina909: ?????????? Lyan sta imparando ad andare al guinzaglio Siamo sicure che diventerà un cane modello ma per ora è un piccolo mo… - SerendipityNY_ : @veneredirimmel_ Io mi ricordo un’intervista di Michael Caine in cui diceva che a domanda, Nolan gli aveva risposto… - MSa8ry : RT @fatina909: ?????????? Lyan sta imparando ad andare al guinzaglio Siamo sicure che diventerà un cane modello ma per ora è un piccolo mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cane sta Cane sta male per il caldo, salvato dai poliziotti e portato in taxi in clinica LA NAZIONE Fuori sul balcone, senza acqua e cibo: cucciolo di pastore tedesco salvato dalla municipale

Era fuori sul balcone, senza acqua e cibo. Grazie alla segnalazione di un cittadino, sabato mattina, 8 agosto 2020, gli agenti del Comando della VI Sezione della Polizia Municipale è così intervenuta ...

Aiutò il padrone dopo l'ictus, premio per la cagnolina Phoebe

La sua presenza e il suo amore hanno aiutato il suo padrone a stare meglio. Ora Phoebe, il cagnolino protagonista a novembre 2019 di una pet therapy che ha aiutato nella ripresa il padrone ricoverato ...

Era fuori sul balcone, senza acqua e cibo. Grazie alla segnalazione di un cittadino, sabato mattina, 8 agosto 2020, gli agenti del Comando della VI Sezione della Polizia Municipale è così intervenuta ...La sua presenza e il suo amore hanno aiutato il suo padrone a stare meglio. Ora Phoebe, il cagnolino protagonista a novembre 2019 di una pet therapy che ha aiutato nella ripresa il padrone ricoverato ...