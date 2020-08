Can Yaman, le recenti dichiarazioni su di lui da parte di un famoso registra italiano di origine turca (Di lunedì 10 agosto 2020) Continua l’ascesa di Can Yaman: in questi giorni gli ha espresso (o meglio ancora ribadito) la propria ammirazione il celebre regista cinematografico italiano di origine turca Ferzan Ozpetek. Ecco che cosa ha detto e in che occasione. Can Yaman: le parole di Ferzan Ozpetek su di lui Qualche giorno fa, Ozpetek ha presentato il suo nuovo romanzo, “Come un respiro”, a Salerno. Alla domanda se conoscesse Can Yaman, lui ha risposto di sì (su questo blog abbiamo già scritto un articolo a riguardo), dicendo anche di apprezzare il giovane attore. Anzi, vorrebbe farlo lavorare in un suo film, magari proprio il prossimo. Sulla propria pagina Instagram, Can ha postato una foto che lo mostra leggere in italiano l’ultimo libro del regista, ... Leggi su pianetadonne.blog

