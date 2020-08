Campania, positivi il 2% dei tamponi (14 su 741) (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono 14 i positivi del giorno, ma su 741 tamponi. Vale a dire il 2% dei test effettuati. Poco fa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina Facebook lamentando l’aumento di contagi relativi a cittadini che rientrano dall’estero. Il governatore ha chiesto maggiori controlli sui viaggi, o l’unica alternativa possibile sarà la chiusura delle frontiere. Queste le sue parole. “Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l’80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall’estero. È indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall’estero all’obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio. Sono indispensabili il controllo della ... Leggi su ilnapolista

